В российских школах начнут изучать африканские языки

Он также отметил, что такого не было даже во времена СССР. Такое нововведение позволит создать систему сквозной подготовки школа — университет — работодатель. «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил директор.

Ранее на уроках труда в Ленинградской области хотят преподавать управление дронами. Это предложение выдвинули на заседании Совета почетных жителей Ленобласти.