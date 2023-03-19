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Наука и образование

В российских школах начнут изучать африканские языки

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Языки суахили и амхарский уже вошли в программу дополнительного обучения в российских школах. Об этом на Международной парламентской конференции «Россия — Африка» рассказал директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.

Jane Rix/shutterstock

Он также отметил, что такого не было даже во времена СССР. Такое нововведение позволит создать систему сквозной подготовки школа — университет — работодатель. «У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки, и понимать, что Африка — это не просто большой и единый континент. Есть разные регионы с разными экономическими и политическими традициями», — добавил директор.

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