Ученый ВШЭ опубликовал одну из первых научных статей, написанных ChatGPT! Что это значит для науки и будущего творческих профессий?

Как у вас вообще родилась идея использовать ChatGPT для написания научной статьи?

Как и все, пару месяцев назад я увидел историю про студента из РГГУ, который написал диплом с использованием ChatGPT. Признаться, до того я не сильно интересовался этой темой, знал, что есть ИИ с новой архитектурой, которому можно задавать вопросы и получать ответы разной степени глубины.

Тут я заинтересовался и решил вникнуть подробнее. Я зарегистрировался и начал изучать возможности ИИ. Как раз в разгар моих экспериментов вышла четвертая версия GPT. Вокруг все стали говорить, что она очень хорошо работает с профессиональными текстами. На одной из презентаций, если я правильно помню, с ее помощью даже генерировали налоговое заключение.

И чтобы это проверить, я решил попробовать написать научную статью. Тем более что коллеги очень скептически относились к тому, что такую сложную задачу можно перепоручить какому-то алгоритму, и для них такой пример стал бы очень показательным. Наконец, на носу было первое апреля, и я подумал, что это будет просто забавно. В общем, все звезды сошлись.