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Наука и образование

«Теремок» и Смольный объединятся, чтобы изменить школьное питание

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Для эксперимента выбрали учебное заведение №372 в Московском районе. Рестораторы разработают для неё новое меню, которое будет соответствовать СанПиНу. При этом работников школьного пищеблока обучат по стандартам работы сети.

Dragan Mujan / Shutterstock.com

«Лучшие практики, которые будут наработаны вместе с профессионалами из бизнеса, обладающими сегодня лучшими компетенциями в сфере общественного питания и бережливого производства, будем распространять и внедрять в других образовательных учреждениях города», — сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко. Об этом пишет «Деловой Петербург». Также столовую в школе ждет ремонт, ее оборудуют высокотехнологичным оборудованием российского производства. Это позволит на треть сократить потребление энергии и на 50% — вредные выбросы.

Глава «Теремка» отметил, что эксперимент будет проводится за счет компании. Он пообещал, что в нём будут участвовать лучшие специалисты сети. Компания проводит мастер-классы по повышению производительности труда и в других учебных заведениях.

В российских школах начнут изучать африканские языки. Языки суахили и амхарский уже вошли в программу дополнительного обучения в российских учебных заведений.

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