В Египте ученые обнаружили одну из древнейших мумий

Мумия была найдена на дне 15-метрового колодца рядом со ступенчатой ​​пирамидой Джосера — первой пирамидой Древнего Египта и самым старым из сохранившихся крупных каменных зданий в мире. О находке сообщает Reuters. «Я заглянул внутрь, чтобы увидеть, что внутри саркофага. А там — потрясающая мумия, полностью покрытая слоями золота», — рассказал руководитель группы раскопок Захи Хавасс

Также археологи обнаружили саркофаг человека по имени Хнумджедеф — в его обязанности входил надзор за чиновниками и знатью. Хнумджедеф служил при Унасе, последнем фараоне Пятой династии Древнего Египта. Внутренняя часть его гробницы украшена изображениями сцен из повседневной жизни.

Другое захоронение принадлежит чиновнику по имени Мери. Археологи говорят, что он носил титул «хранителя секретов и помощника великого правителя дворца». Еще одно — древнеегипетскому автору и судье Фетеку. Здесь же — статуи и амулеты, относящиеся к III тысячелетию до нашей эры.

Ученые СПбГУ научили нейросеть «думать» как древние люди. Она может по рельефу ландшафта уже изученных археологических объектов определить, где могли жить древние поселения на Юго-Восточном Алтае. Сейчас нейросеть распознает новые точки с точностью до 80%, но это не конечный результат. Со временем программа обучится и будет проводить сканирование лучше.