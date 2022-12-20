Ученые СПбГУ научили нейросеть «думать» как древние люди

Ученые выбрали эту территорию для изучения не случайно: там уже нашли тысячи культовых сооружений различных эпох — от энеолита (IV–III тысячелетия до н. э.) до этнографического времени (XV–XIX века). Эти находки позволяют изучать вопросы расселения и миграции людей.

Однако есть проблема: памятники разбросаны на большой территории, а еще они расположены на местах со сложным ландшафтом, включая горные массивы и речные долины. Кроме того, ученые отмечают острую нехватку письменных источников, описывающих жизнь людей на этой территории в разные эпохи.

Для решения этой проблемы географы СПбГУ обучили нейросеть распознавать ландшафтные признаки известных местонахождений следов древних культур. Модели создаются на основе ландшафтных признаков, в том числе на абсолютной высоте, положении относительно водотоков, уклона, экспозиции, интенсивности поступления солнечной радиации, видимости горных вершин и других.

На основе этих данных программа распознает предположительные места памятников с точностью до 80%. Ученые говорят, что этот показатель можно улучшить, увеличивая базу знаний по уже исследованным объектам, а также добавляя к анализу новые ландшафтные критерии.

«Мы изучили ландшафты местоположений около 900 найденных археологических объектов, эти данные позволили нам научить нейросеть буквально "мыслить" категориями окружающей среды, как это могли делать древние люди. Все это позволяет с большой точностью прогнозировать местоположение новых археологических объектов», — рассказали участники исследования — доцент СПбГУ Игорь Сергеев (кафедра геоморфологии) и старший преподаватель СПбГУ Анастасия Глебова (кафедра физической географии и ландшафтного планирования).

Нейросеть уже нашла следы еще не исследованных археологами курганов. Эти данные подтвердили спутниковые снимки. С помощью программы можно лучше понимать закономерности расселения древних народов и культурные предпочтения людей. Таким образом, эти данные можно использовать не только для поиска памятников, но и при аналитической работе и интерпретации находок.