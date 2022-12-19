Сочинения российских школьников будет проверять нейросеть. И вот когда

О разработке искусственного интеллекта, который будет проверять сочинения российских школьников, сообщили в проекте «Национальная технологическая инициатива». Пилотное применение нейросети начнется в школах в феврале 2023 года и будет касаться учителей русского языка, литературы, истории и обществознания.

Как отмечают разработчики, алгоритм фиксирует ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт: программа находит грамматические, пунктуационные и смысловые ошибки. Предполагается, что применение нейросети сэкономит учителям до 20% рабочего времени, затрачиваемого на проверки.

Напомним, с начала 2023 года обязательной к использованию во всех школах России стает федеральная государственная информационная система «Моя школа». Портал, реализованный в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, дает доступ к образовательному контенту и сервисам.