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Наука и образование

Минцифры приостанавливает программу подключения школ к Wi-Fi

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Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по бюджетам и налогам, сообщает ТАСС.

Shutterstock.com

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем, это Wi-Fi в школах. У нас уже 9 тыс. школ подключены к Wi-Fi полноценно», — сообщил Шадаев.

Как пишет ТАСС, он отметил, что Минцифры будет смотреть на практику использования Wi-Fi в школах. Затем ведомство «отработает эти моменты» и вернется к рассмотрению вопроса.

Напомним, ранее Минпросвещения запретило российским школьникам использовать смартфоны во время уроков. «Мобильные телефоны могут быть, позвонить, пообщаться, но что касается уроков, то в соответствии с новыми СанПиНами, у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках использовать не допускается. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали от занятий», – объявил тогда министр просвещения Сергей Кравцов.

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