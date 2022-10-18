В СПбГУ не подтвердили закрытие факультета свободных искусств и наук

В разъяснении в виртуальной приемной университета сказано, что в материалах о закрытии факультета СМИ ссылались на преподавателя, хотя он не присутствовал на совещании, посвященном судьбе факультета.

«Информация о так называемом "закрытии" Факультета свободных искусств и наук СПбГУ не соответствует действительности. Преподаватель, разместивший недостоверные данные, не присутствовал на совещании 13.10.2022, где обсуждались вопросы, связанные с реализацией образовательных программ по направлению искусства и гуманитарные науки», — сказано в сообщении.

Напомним, 14 октября появилась информация, что факультет свободных искусств будет закрыт. Об этом накануне на собрании объявил сотрудникам председатель комиссии по модернизации учебного плана, директор института философии СПбГУ Никита Кузнецов. Позже стало известно, что со следующего учебного года направление изменит свою программу. Новый учебный план уже одобрен учебно-методической комиссией, вуз собирается его регистрировать.