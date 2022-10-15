Факультет свободных искусств СПбГУ не будет закрыт. Но не все так однозначно

Факультет свободных искусств СПбГУ продолжит существование. Но при этом учебная программа значительно изменится. Об этом «Фонтанке» сообщил один из основателей факультета, доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Валерий Монахов. «Что это за учебный план мне трудно сказать. Если это то, о чём шли дискуссии в прошлом году, то никакого отношения к модели Liberal Arts и современным образовательным технологиям это не имеет. Это будет попытка сделать какой-то слепок с философского факультета, который по большому счету никому не нужен», — отметил Монахов.

С нового учебного года факультет продолжит набор студентов на новую программу. «Это также как в роддоме могут младенца подменить и вы даже не сразу об этом узнаете. Здесь тоже ситуация такого рода манипулирования, только не случайного, а осмысленного. В прежней обертке могут подсунуть что-то другое», — добавил Монахов.

Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров на своей странице «ВКонтакте» отметил, что изменения программы связаны с тем, что какие-то обязательные дисциплины станут дисциплинами по выбору, какие-то дисциплины будут удалены. Это нормальный рабочий процесс, и в настоящее время план корректируется. Студенты второго, третьего и четвертого курсов будут доучиваться по прежнему плану. Вот, собственно, и всё. Никого из постоянных преподавателей увольнять или распределять по другим факультетам администрация не собирается», — отметил Аствацатуров.

Вчера СМИ сообщали, что факультет свободных искусств будет закрыт. об этом накануне на собрании объявил сотрудникам председатель комиссии по модернизации учебного плана, директор института философии СПбГУ Никита Кузнецов.

Весной этого года пост декана факультета покинул Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.