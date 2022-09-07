Первую в истории современной России миссию на Луну перенесли. И вот почему

Как объясняют в «Роскосмосе», основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности — он необходим для мягкой посадки — требованиям технического задания. Сейчас специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина анализируют варианты доработки схемы посадки и алгоритмов управления движением космического аппарата.

«Успешное выполнение этих мероприятий позволит обеспечить запуск космического аппарата «Луна-Глоб» [«Луна-25»] в пусковое «астрономическое окно» 2023 года [июль-август]», — приводит ТАСС заявление «Роскосмоса».

«Луна-25», до апреля 2013 года носившая название «Луна-Глоб» — планируемая автоматическая межпланетная станция, часть российской лунной программы и первое лунное задание в истории современной России по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями. Предполагается, что первым этапом реализации проекта станет запуск спускаемого аппарата; через год после этого будет запущен орбитальный аппарат.

Цель проекта — отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Напомним, ранее стало известно о планах России выйти из проекта Международной космической станции посте 2024 года. По заявлению главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, госкорпорация займется созданием собственной орбитальной станции.