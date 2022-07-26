Россия выйдет из проекта МКС и создаст собственную орбитальную станцию

О том, что Россия может прекратить сотрудничество с проектом Международной космической станции, еще в июне говорил на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года, когда закончится срок эксплуатации станции, возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России: «Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций». Незадолго до этого, в мае 2022 года, Рогозин заявлял, что «Роскосмос» не планирует прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. «Что касается МКС — мы не хотим бить все горшки», — говорил он.

В ответ на заявление Борисова пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выходе России из МКС было принято «еще раньше».

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время: на сегодняшний день согласована эксплуатация по 2024 год включительно, также рассматривается продление срока работы до 2028 или 2030 года.

МКС является совместным международным проектом, участие в котором принимают 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция. Первоначально в составе участников были также Бразилия и Великобритания. На МКС России принадлежит шесть модулей с пристыкованными к ним кораблями — это 17% от общей массы станции.