«Во всем виноваты телефоны!»: почему запрет на использование гаджетов не повысит успеваемость школьников?

Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах с начала нового учебного года. «Собака.ru» спросила у психолога, руководителя клиники online-психологии в Lahta Clinic Юрия Ильева и у петербургского учителя истории и обществознания автора, Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилла Загустина, поможет ли это решение детям в учебе (спойлер: нет).
Что происходит?
В апреле глава министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство подготовило рекомендации для школ к 1 сентября. Так, ученикам предлагают сдавать телефоны перед входом в класс или в школу. Гаджеты можно использовать только в том случае, если об этом просят учителя.
За день до начала учебного года Минпросвещения официально запретило использовать телефоны на занятиях. По словам Кравцова, это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на уроках. К слову, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, отвечающая за образование, в разговоре с «Ротондой» дала пояснение этой новости. По словам Потехиной, запрет на мобильные телефоны на уроках действует с 1 января 2021 года и связан с санитарными нормами.
Есть ли польза у этого решения?
Кирилл Загустин: Запретить пользоваться телефонами школьникам младших классов можно. Им сначала нужно научиться базовым вещам: писать, считать, читать и понимать текст. Для учеников средней и старшей школы это решение носит деструктивный характер. Сейчас информация существует за пределами учебника, и нам нужно научить детей искать и проверять ее достоверность. Педагог не может помочь в этом, пользуясь лишь учебником и знаниями из головы.
На карантине российские учителя успешно интегрировали гаджеты в процесс обучения. Так, телефон на уроке стал не средством отвлечения, а инструментом углубления в материал: например, его можно было использовать во время опросника вместо тетради.
Юрий Ильев: Я вижу пользу в том, что преподавателям не надо будет договариваться с учениками, совместно искать аргументы за и против этого [решения]. Теперь запрещено ― и точка. Складывать телефоны в ящики перед уроком ― уже существующая практика ― но это решалось совместно с детьми, администрацией школы и педагогами.
Кажется, будто во всем виноваты телефоны: плохо учится, неинтересно, отвлекается, столкнулся с буллингом, попал в «плохую» компанию, спорит с родителями или учителями. Важно не перепутать ― ни ситуация в мире, ни ситуация в семье, ни некомпетентный педагог или администрация школы, ни устаревшие учебно-методические материалы, ни плотность детей в классе на квадратный метр. Было бы желание, а виноватый всегда найдется.
Контролировать себя ― это навык, который нужно развивать. Тотальным запретом мы лишаем детей возможности пробовать свои силы и раз за разом сопротивляться желанию поиграть (даже если урок неинтересный). Если в начальной школе еще можно в этом увидеть логику, так как в силу неполностью сформировавшейся волевой сферы, возможно, каким-то детям будет помогать такая форма поддержки в становлении навыка самоконтроля, то в старшей школе этот запрет подвергается большому сомнению.
Как запрет изменит жизнь школьников?
Кирилл Загустин: Михаил Салтыков-Щедрин говорил: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Я не верю, что ученики перестанут пользоваться телефонами на уроках. Для старшеклассников нет никакой сложности купить звонилку за 700 рублей и сдавать ее в начале урока вместо смартфона. Учитель же не будет проверять, есть ли еще гаджеты с собой. Или мы устроим обыски и установим металлоискатели? Тогда это уже не школу напоминает, а другое заведение.
Те, кто хочет отвлекаться от урока, они будут продолжать это делать. Ученики найдут альтернативные способы: морской бой, общение с помощью записок. Запрет телефонов не снимет первопричину ― учитель ведет свой предмет так, что слушать его неинтересно. Конечно, это не всегда так, но у преподавателя есть миллион возможностей противостоять гаджетам.
В целом, у любой реформы в сфере педагогики есть отложенный эффект. Через 5-10 лет мы узнаем о правильности или неправильности принятого решения.
Юрий Ильев: В самом процессе обучения ничего сильно не поменяется. Не будет телефона, найдутся другие 1000 и 1 способ себя занять. Если дети используют смартфоны для совместных игр, педагоги часто воспринимают это в штыки. Они считают: школьники должны играть, отдыхать, общаться без них. И неважно, что в школах нет оборудования для подвижных игр (бегать же, кстати, тоже нельзя). В таких случаях возникают сотни вопросов. А что если дети играют в шахматы, используя телефон, или в другую игру, где для каждого можно найти посильную задачу? Это тоже попадает под запрет, потому что здесь есть смартфон?
Ждать от этого запрета повышения успеваемости не стоит. На мой взгляд, подобные решения сверху без сильной и понятной аргументации часто воспринимаются негативно. Чувствуется недоверие и неверие в силы человека справиться с ограничением самому. Сразу возникают вопросы и возражения: «Если я могу держать себя в руках на уроках, почему этот запрет на меня распространяется тоже?». Единого и точного ответа нет. Каждый педагог, директор и родитель будет самостоятельно его выдумывать.
Как быть?
Кирилл Загустин: Технически можно отказаться от телефонов в 5-7 классе во время изучения точных наук: например, на алгебре, физике. Они не требуют актуальной информации. Но есть гуманитарные науки, где мобильные телефоны ― хорошее подспорье: обществознание, история. Например, ребята знакомятся с Гражданским кодексом РФ. Понятно, что все статьи [кодекса] для урока учитель не сможет подготовить (в документе ― более 600 страниц), но есть интернет, где можно посмотреть информацию. Поэтому, мне кажется, лучше позволить педагогам самостоятельно принимать решение: разрешать пользоваться смартфонами на уроках или нет.
Юрий Ильев: Родителям стоит обрести единую позицию по этому поводу и доступно объяснить ее ребенку. Важно не противопоставлять себя школе, а исходить из позиции, что у взрослых тоже есть неприятные им правила, которые они вынуждены выполнять. Лучше вместе погрустить, что мир не такой, какой хотелось бы, чем ругать ребенка за несогласие и притворяться, что всех все вокруг устраивает.
В стране, где цифровизация и высокие технологии сейчас в приоритете, одновременно запрещают все дополнительные возможности использования Hi-Tech продукции для образования. Школа, на мой взгляд, тоже должна научить пользоваться гаджетами не только для потребления развлекательного контента, но и помочь понять, когда есть на это время и возможность, а когда стоит отложить все и сконцентрироваться на определенной задаче для повышения качества выполняемой работы. Но теперь, как и многому другому, будем учить дома.
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