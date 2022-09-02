«Во всем виноваты телефоны!»: почему запрет на использование гаджетов не повысит успеваемость школьников?

Есть ли польза у этого решения?

Кирилл Загустин: Запретить пользоваться телефонами школьникам младших классов можно. Им сначала нужно научиться базовым вещам: писать, считать, читать и понимать текст. Для учеников средней и старшей школы это решение носит деструктивный характер. Сейчас информация существует за пределами учебника, и нам нужно научить детей искать и проверять ее достоверность. Педагог не может помочь в этом, пользуясь лишь учебником и знаниями из головы.

На карантине российские учителя успешно интегрировали гаджеты в процесс обучения. Так, телефон на уроке стал не средством отвлечения, а инструментом углубления в материал: например, его можно было использовать во время опросника вместо тетради.

Юрий Ильев: Я вижу пользу в том, что преподавателям не надо будет договариваться с учениками, совместно искать аргументы за и против этого [решения]. Теперь запрещено ― и точка. Складывать телефоны в ящики перед уроком ― уже существующая практика ― но это решалось совместно с детьми, администрацией школы и педагогами.

Кажется, будто во всем виноваты телефоны: плохо учится, неинтересно, отвлекается, столкнулся с буллингом, попал в «плохую» компанию, спорит с родителями или учителями. Важно не перепутать ― ни ситуация в мире, ни ситуация в семье, ни некомпетентный педагог или администрация школы, ни устаревшие учебно-методические материалы, ни плотность детей в классе на квадратный метр. Было бы желание, а виноватый всегда найдется.

Контролировать себя ― это навык, который нужно развивать. Тотальным запретом мы лишаем детей возможности пробовать свои силы и раз за разом сопротивляться желанию поиграть (даже если урок неинтересный). Если в начальной школе еще можно в этом увидеть логику, так как в силу неполностью сформировавшейся волевой сферы, возможно, каким-то детям будет помогать такая форма поддержки в становлении навыка самоконтроля, то в старшей школе этот запрет подвергается большому сомнению.