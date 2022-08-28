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Наука и образование

В Португалии ученые обнаружили самый крупный в Европе скелет динозавра

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Останки гигантского динозавра нашли в обычном саду за жилым домом в португальском городе Помбал. Палеонтологи считают, что животное умерло около 150 миллионов лет назад.

Daniel Eskridge/shutterstock

В Португалии обнаружили скелет одного из самых больших динозавров — сообщает Phys.org. Владелец одного из домов обнаружил на своем участке фрагменты окаменелой кости, позже хозяин связался с исследователями. Они нашли останки брахиозавра — самого крупного из всех динозавров и наземных животных, когда-либо существовавших на Земле. Размер костей позволяет предположить, что динозавр был 12 метров в высоту и 25 метров в длину. «Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили свое первоначальное анатомическое положение», — сказала сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая.

Ученые предполагают, что этот вид жил более 150 миллионов лет назад. Брахиозавры были травоядными, имели длинные шеи и ходили на четырех ногах.

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