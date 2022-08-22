В поисках сокровищ! 10 мест в Петербурге и окрестностях, где можно увидеть минералы и животных, живших 450 млн лет назад

Площадь Восстания

Где? На фасаде ТЦ «Галерея»; внутри станции, на переходе к «Маяковской» на стене по правую сторону от эскалатора.

Что смотреть? Остатки аммонитов, белемнитов, морских губок, брахиоподов, наутилуса.

Для отделки торгового центра использовали так называемый «юрский мрамор» из Баварии. 150 млн лет назад там располагалась прибрежная морская зона, на дне которой было много ила. Умирая, все морские животные залегали в него. Так остатки панцирей цементировались миллионы лет в виде известняка.

Сейчас на фасаде можно увидеть остатки аммонитов. Это головоногие моллюски с наружной раковиной, состоящей из нескольких оборотов и разделенной на множество камер. Камеры использовали для того, чтобы погружаться на глубину. Чем больше они заполнялись водой, тем больше глубина погружения. Животные похожи на кальмаров и осьминогов. До сих пор ученые не находили мягких тканей, поэтому не знают, как выглядели щупальца, глаза.

Белемниты. Это отряд вымерших головоногих моллюсков из подкласса двужаберных, хищники. Здесь можно рассмотреть их ростры — это задняя заостренная часть раковины, выполнявшая функцию скелета. Животных очень легко узнать: это толстые (с палец толщиной) и заостренным концом окаменелости. Белемнитов с давних времен находили в больших количествах на берегах рек. Поскольку палеонтология как наука еще не была развита, в народе объясняли их форму тем, что это пальцы чертей.

Брахиоподы. Это небольшие одиночные животные. Створки у раковин плеченогих асимметричные. При этом брюшная створка больше, чем спинная, и обычно выпуклая; спинная бывает плоской и даже вогнутой. Задние края створок соединяются особыми выростами (замком) или мышцами.

Морские губки. Это морские многоклеточные животные, ведущие прикрепленный образ жизни. Они существуют и сейчас. Распространены по всей планете от прибрежной зоны и до максимальных глубин океана. Насчитывают около 8000 видов. Их легко опознать: выглядят, как срезанные поперек трубы искривленной формы.

Самый интересный образец — крупная спиралевидная раковина наутилуса. В отличие от аммонитов эти животные не вымерли. Один из сохранившихся видов, в честь которого, кстати, названа известная группа — наутилус помпилиус.