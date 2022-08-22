В поисках сокровищ! 10 мест в Петербурге и окрестностях, где можно увидеть минералы и животных, живших 450 млн лет назад

Чтобы изучать остатки древних организмов, совсем необязательно ходить в палеонтологический музей. Все сокровища — у нас под ногами! «Собака.ru» вместе с палеонтологом, автором телеграм-канала Russianfossils Антоном Барашенковым рассказывает и показывает, где можно увидеть окаменелости и минералы в архитектуре Петербурга (и не только).
Площадь Восстания
Где? На фасаде ТЦ «Галерея»; внутри станции, на переходе к «Маяковской» на стене по правую сторону от эскалатора.
Что смотреть? Остатки аммонитов, белемнитов, морских губок, брахиоподов, наутилуса.
Для отделки торгового центра использовали так называемый «юрский мрамор» из Баварии. 150 млн лет назад там располагалась прибрежная морская зона, на дне которой было много ила. Умирая, все морские животные залегали в него. Так остатки панцирей цементировались миллионы лет в виде известняка.
Сейчас на фасаде можно увидеть остатки аммонитов. Это головоногие моллюски с наружной раковиной, состоящей из нескольких оборотов и разделенной на множество камер. Камеры использовали для того, чтобы погружаться на глубину. Чем больше они заполнялись водой, тем больше глубина погружения. Животные похожи на кальмаров и осьминогов. До сих пор ученые не находили мягких тканей, поэтому не знают, как выглядели щупальца, глаза.
Белемниты. Это отряд вымерших головоногих моллюсков из подкласса двужаберных, хищники. Здесь можно рассмотреть их ростры — это задняя заостренная часть раковины, выполнявшая функцию скелета. Животных очень легко узнать: это толстые (с палец толщиной) и заостренным концом окаменелости. Белемнитов с давних времен находили в больших количествах на берегах рек. Поскольку палеонтология как наука еще не была развита, в народе объясняли их форму тем, что это пальцы чертей.
Брахиоподы. Это небольшие одиночные животные. Створки у раковин плеченогих асимметричные. При этом брюшная створка больше, чем спинная, и обычно выпуклая; спинная бывает плоской и даже вогнутой. Задние края створок соединяются особыми выростами (замком) или мышцами.
Морские губки. Это морские многоклеточные животные, ведущие прикрепленный образ жизни. Они существуют и сейчас. Распространены по всей планете от прибрежной зоны и до максимальных глубин океана. Насчитывают около 8000 видов. Их легко опознать: выглядят, как срезанные поперек трубы искривленной формы.
Самый интересный образец — крупная спиралевидная раковина наутилуса. В отличие от аммонитов эти животные не вымерли. Один из сохранившихся видов, в честь которого, кстати, названа известная группа — наутилус помпилиус.
Наутилус
Московские ворота
Где? Внутри павильона метро «Московские ворота», в конце станции, на стене справа.
Что смотреть? Остатки наутилуса.
Наутилус — это головоногие моллюски со спиральной раковиной диаметром 15-23 сантиметров, разделенной больше чем на 30 камер. Тело состоит из головы и туловища. Нога, характерная для всех моллюсков, у них сильно видоизменена. Задняя часть превратилась в воронку — коническую трубку, ведущую в мантийную полость, с помощью которой наутилус плавает. На стене можно рассмотреть 10-15-сантиметровый образец белого цвета с четкими перегородками.
Театр юных зрителей имени Брянцева (ТЮЗ)
Где? Фасад здания, крыльцо.
Что смотреть? Остатки брахиоподов, морских ежей, трилобитов.
Здание отделано камнем силурийского периода (примерно 440 млн лет назад). Фасад усыпан раковинами брахиоподов. Это говорит нам о том, что в начале геологического периода произошло массовое вымирание животных, после чего последовал взрыв разнообразия. Внешне брахиоподы похожи на устриц и мидий, но относятся к другому классу — плеченогим. Брахиоподы имеют двустворчатую раковину, створки которой покрывают тело со спинной и брюшной полостью в отличие от моллюсков. От туловища и около рта отходят пара придатков, как руки.
Морские ежи. Это иглокожие, существующие по сей день. Тело у них обычно сферическое, размером от 2—3 до 30 сантиметров, покрыто рядами известковых пластинок, которые образуют плотный панцирь (скорлупу), не позволяющий ежу изменять форму. На крыльце можно рассмотреть иголки — к сожалению, только они сохраняются на морском дне после смерти.
Трилобиты — вымершие морские членистоногие. Их тело делилось на головной отдел, туловище (торакс) и хвостовой отдел (пигидий). С брюшной стороны располагались ножки — их количество зависело от сегментов тела. На ступенях ТЮЗа есть «запчасти» трилобитов: хвосты, части головы.
Трилобиты
Графский переулок
Где? Школа №122 на Графский переулке, 1 и школа № 216 на Графском переулке, 8.
Что смотреть? Остатки трилобитов.
Здания отделаны известняком ордовикского периода. Фасады усыпаны усыпаны раковинами головоногих моллюсков, даже встречаются хорошо сохранившиеся панцири трилобитов. Трилобиты — одни из первых жителей планеты. Они царствовали в палеозойских морях, когда суша еще не была заселена. Относятся к типу членистоногих, но как класс полностью вымерли в конце пермского периода, еще до появления первых динозавров. Поэтому сегодня нет животных, которые были бы генетически родственны им.
Фонтан-каскад «Вращающийся шар»
Где? Малая Садовая улица.
Что смотреть? Лабрадорит.
Шар сделан из лабрадорита. Камень назван в честь полуострова Лабрадор в Канаде (здесь до сих пор его добывают). Встречается еще и в Карелии. Он обладает редким свойством иризации: на солнце можно увидеть оптический эффект — радужное свечение похожее на разводы в капле бензина или перламутр на жемчужине.
Трилобит asaphus punctatus
Долина реки Поповки
Где? Павловск.
Что смотреть? Остатки трилобитов.
Сбор разрешен? Нет.
Это памятник природы, где реально увидеть все основные геологические периоды, распространенные по Ленобласти: от кембрия до девона. Доехать можно на электричке с Витебского вокзала до станции Павловск, а затем пересесть на общественный транспорт в сторону Пязелево.
Борщево
Где? Деревня в Оредежском сельском поселении Лужского района Ленобласти.
Что смотреть? Остатки древних рыб: гетеростеус, псаммостоидеи, holoptychius.
Здесь находятся среднедевонские обнажения и штольни, в которых можно детально разглядеть красноцветные пески, в том числе со следами древних землетрясений. Штольни не оборудованы, поэтому без специалистов и знания техники безопасности внутрь заходить нельзя — есть риски попасть под завалы. Но можно посмотреть сами входы. В них реально увидеть обломки панцирей рыб девонского периода: гетеростеус (пластинокожие, вымерли, родственник дунклеостей), псаммостоидеи (бесчелюстные, родственные миногам), holoptychius (лопастеперые, родственные латимерии).
Берег реки Оредеж у поселка Сиверский
Где? Поселок Сиверский. Координаты: 59.36503 30.09905.
Что смотреть? Остатки древних рыб: гетеростеус, псаммостоидеи, holoptychius.
Сбор разрешен? Нет.
Место популярно благодаря красным девонским песчаникам, в которых можно найти останки древних рыб окаменелости. Вода богата радоном, поэтому купание в ней сравнимо с ваннами в минеральных источниках. Неподалеку есть трехкилометровая экотропа от «Школы жизни».
Кительское месторождение граната
Где? Северное Приладожье, Карелия. Координаты: широта: 61° 41’ 27.1" N (61.6908612) долгота: 31° 20’ 1.165" E (31.3336569). Ближайший населенный пункт: Питкяранта.
Что смотреть? Гранаты-альмадины.
В XVI веке на территории Северного Приладожья шведы добывали камни, по стечению обстоятельств их считали рубинами. Ими даже инкрустировали корону шведского короля Эрика XIV. Ее можно увидеть в Музее Швеции в Стокгольме. В XVIII веке, когда территория отошла России, камни классифицировали как гранаты-амадины. Сейчас эти кристаллы не представляют никакой ценности. Место заброшено, поскольку коммерческого интереса здесь нет. Но туристам интересно посмотреть на гранаты, выглядывающие из пород.
Палеопарк «Путилово»
Где? Путиловский карьер.
Что смотреть? Остатки трилобитов, прямораковинных моллюсков, брахиопод, иглокожих, эндоцерид, гастропод.
Сбор разрешен? Да.
Это первый в России палеонтологический парк на Путиловском карьере. Здесь находится известняк, сформированный в ордовикском периоде 450 млн лет назад. Море, покрывавшее это место, давно исчезло, но окаменелости сохранились. По ним можно узнать больше о животных старше динозавров на 200 лет. Легально с помощью геологического молотка здесь можно добыть окаменелости, а находку забрать домой.
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