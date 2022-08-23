Когда создадут искусственный интеллект равный человеку? Отвечает эксперт

Почти все исследователи ИИ, с которыми я разговаривал, считают, что искусственный интеллект человеческого уровня реален и когда-нибудь станет неизбежным. Мне это представляется обоснованным. В конце концов, мозг человека — это, в сущности, биологическая машина. Нет причин полагать, что в биологическом интеллекте есть что-то волшебное или что невозможно когда-нибудь встроить нечто подобное в совершенно иной носитель.

Более того, представляется, что субстрат на основе кремния имеет множество преимуществ перед биологической живой материей, поддерживающей работу человеческого мозга. Электрические сигналы в компьютерных чипах распространяются гораздо быстрее, чем в головном мозге, и любая машина, однажды сравнявшаяся с нами в способности мыслить и общаться, будет обладать всеми преимуществами, которые есть у компьютеров. Машинный интеллект будет безошибочно помнить даже то, что произошло в далеком прошлом, и уметь сортировать и перелопачивать колоссальные объемы данных с фантастической скоростью. Он также сможет напрямую выходить в интернет или другие сети, подключаться к практически безграничным ресурсам и без усилий общаться с другими машинами, даже если освоит общение с нами. Иными словами, ИИ человеческого уровня по определению будет во многих отношениях превосходить нас.