Правда ли, что роботы и нейросети отберут у нас рабочие места в будущем? Отвечает экономист

Как технологии повлияют на рынок труда? Какие новые профессии появятся, а кого сократят в обозримом будущем? Отвечает британский экономист, основатель консалтинговой компании в сфере макроэкономики Capital Economics Роджер Бутл.
Согласно совместному исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ, World Economic Forum, WEF) и консалтингового концерна Boston Consultancy Group (BCG), к 2026 году в США будет создано 12,4 млн новых рабочих мест. Широкое использование роботов и приложений искусственного интеллекта само по себе создает спрос на специалистов по проектированию и изготовлению роботов, разработке их программного обеспечения и управляющих приложений, обучению и консультированию людей по взаимодействию с искусственным интеллектом.
Кроме того, понадобятся специалисты, которые будут контролировать границы ответственности между людьми и роботами, заниматься юридическими, нормативными и, возможно, даже этическими вопросами, которые возникают при внедрении искусственного интеллекта, особенно в отношении использования больших данных.
И все же лидирующим сектором, где, согласно прогнозам WEF и BCG, ожидается наибольший рост числа рабочих мест, оказывается здравоохранение. Здесь исчезнет всего лишь 10 000 позиций, а создано будет примерно 2,3 млн.
Это не должно вызывать удивления. Суть грядущих технологических изменений состоит в том, чтобы освободить людей от разнообразного механического труда и оставить им работу, по-настоящему достойную человека. Здравоохранение — та область, где люди имеют огромное преимущество перед робототехникой и поле их деятельности продолжает расширяться.
Важный пример, демонстрирующий тенденции развития в обсуждаемой отрасли, — уход за пожилыми людьми. Нам постоянно твердят, что во всех западных обществах забота о престарелых не соответствует их реальным потребностям из-за нехватки ресурсов. Говоря простым языком, нам не хватает сиделок. А с учетом того, что число пожилых в развитых странах растет, спрос на персонал, обеспечивающий уход, резко увеличится.
Итак, сиделок будет больше, и я не думаю, что ими окажутся роботы. В конце концов, кому нужно, чтобы его навещали интеллектуальные машины? А кому придет в голову доверить заботу о пожилых родственниках бездушной железяке? (Хотя, если подумать, я могу припомнить кое-кого, кто не отказался бы от этого.) К тому же заботиться о стариках будут люди, освобожденные от других занятий.
Конечно, роботы и искусственный интеллект могут здесь внести свой вклад — не заменяя людей, обеспечивающих уход, а помогая им. Я могу представить, как сиделка приходит в дом пожилого человека в сопровождении различных машин, настраивает одну машину на уборку, другую — на мытье волос своего подопечного, а в это время разговаривает с ним о его самочувствии и дальнейших планах.
Использование роботов и различных устройств с искусственным интеллектом позволит радикально повысить качество ухода за престарелыми людьми. При этом, как и в случае с другими трудосберегающими разработками со времен промышленной революции, количество сиделок не уменьшится, поскольку по мере того, как люди становятся богаче (и живут дольше), спрос на эти услуги постоянно возрастает. Собственно, такие роботы- помощники существуют и сегодня, но они пока малоэффективны. Например, есть механизмы, способные поднимать и перемещать пожилых людей, но они очень дорогие и к тому же очень массивные — в десять раз тяжелее человека (а значит, и недостаточно мобильные). Несомненно, в будущем они станут и легче, и дешевле.
Есть много профессий, где, несмотря на пугающие заголовки в газетах, роботы призваны не заменить людей, а помогать им, повышая качество их труда. Как мы только что увидели, это касается, например, ухода за пожилыми или тяжелобольными людьми. Другой пример из области медицины — хирургия. По мнению журналистов, роботы все чаще берут на себя работу хирургов. Так, больница Лондонского университетского колледжа имеет двух роботов типа da Vinci Xi, созданных компанией Intuitive Surgical, базирующейся в Калифорнии. Сообщается, что в 2017 году они сделали 700 хирургических операций на простате и мочевом пузыре.
Однако в данном контексте слово «они» не совсем верно отражает суть происходящего. Роботы, так сказать, хорошо владеют скальпелем, но управляет ими медик-специалист, сидящий в нескольких футах от них перед трехмерным экраном. Таким образом, робот является не самостоятельным хирургом, а очень сложным инструментом хирурга- человека. Казалось бы, результаты такого взаимодействия впечатляют: гораздо меньше инвазивных операций, больше точности, меньше риска несчастных случаев, меньше осложнений и, наконец, лучшие показатели в области постхирургической реабилитации.
Но имейте в виду, что все имеет свою цену и что автоматизация — не одни сплошные удачи. Стоимость роботизированной хирургии очень велика. В США в 2013 году было продано около 1200 хирургических роботов по средней цене 1,5 млн долларов каждый — это совсем не мелочь. Во-вторых, есть и проблемы безопасности. По данным журнала Healthcare Quality, при хирургическом вмешательстве с участием роботов da Vinci зафиксированы 174 травмы и 71 смертельный случай. Конечно, как это часто бывает, сложно сказать, насколько связана каждая конкретная неудача именно с использованием робота-хирурга или они все равно бы произошли. Но какими бы ни были показатели безопасности, я уверен, что их можно улучшать и улучшать.
В области медицины есть и другие замечательные достижения. Утверждается, что для того, чтобы не отставать от опубликованных медицинских исследований, врачу-человеку необходимо читать 160 часов в неделю, что невозможно. Но у искусственного интеллекта такого ограничения нет. Неудивительно также, что искусственный интеллект с успехом используется в медицинской диагностике. Дочерняя компания Google DeepMind разработала приложение-помощник под названием Watson для выявления признаков различных заболеваний путем анализа изображений (МРТ, рентген и др.). По словам Самуэля Нуссбаума из частной медицинской компании Wellpoint, точность диагноза рака легких составляет у Watson 90%, что существенно превосходит точность врачей (около 50%).
Развитие медицинской диагностики может привести к более частому тестированию здоровья и более ранней постановке тех или иных диагнозов. В перспективе бытовые приборы, объединенные в сеть с нашими смартфонами, будут предоставлять мгновенные результаты тестов на уровень глюкозы в крови, артериальное давление, состояние горла, дыхания и т. д., а также предварительную экспресс-оценку состояния нашего здоровья. Важно, что подобные новшества не приведут к снижению потребности в услугах профессиональных медиков. Скорее, наоборот, потребуется больше консультаций с медицинскими работниками, а также расширение спектра и объема услуг, предоставляемых врачами и учреждениями здравоохранения.
Использование датчиков, отслеживающих частоту сердечных сокращений и артериальное давление, позволит выявлять на ранних стадиях болезни и обеспечить больным лечение на дому. В результате, вероятно, сократится количество людей, вынужденных проводить время в больнице, благодаря чему высвободятся ресурсы для помощи пациентам в критических случаях.
Технология восприятия и обработки человеческой речи позволит врачам расшифровывать и записывать разговоры с пациентами, тратя на это лишь минимальные усилия и время. Один из консультантов по маркировке сканированных изображений, работающий в офисе Google, рассказывает, что исследование изображений при диагностике рака головы и шеи «занимает пять или шесть часов, причем обычно врачи занимаются этим после основной работы». Все то же самое, однако, может выполнять искусственный интеллект. Другие интеллектуальные системы способны помогать с сортировкой пострадавших в отделениях пунктах травматологии и неотложной помощи, способствуя снижению задержек в потоке пациентов через различные отделения больниц.
Как в медицинских, так и в политических кругах сейчас ощущается повышенный энтузиазм по поводу того, какой вклад искусственный интеллект может внести в диагностику и лечение. В мае 2018 года Джереми Хант, бывший тогда министром здравоохранения Великобритании, заявил, что использование искусственного интеллекта жизненно важно для обеспечения будущего Британской Национальной службы здравоохранения (Britain’s National Health Service, NHS). В том же месяце премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с большой помпой анонсировала программу создания искусственного интеллекта для совершенствования профилактики, ранней диагностики и лечения сердечных заболеваний, а также рака, деменции и диабета.
Нет никаких сомнений как в искренности амбиций чиновников высокого ранга, так и в масштабах технических возможностей. Однако с подобными программами существует серьезная опасность распыления огромных денежных сумм. Вряд ли многие практикующие врачи из NHS, как и административные работники, в настоящее время обладают навыками, позволяющими правильно использовать планируемые инвестиции в системы искусственного интеллекта, предназначенные для этой организации. Примечательно, что Национальная служба здравоохранения до сих пор даже не смогла перевести все медицинские записи с бумаги в цифровую форму, несмотря на миллиарды фунтов, потраченные на этот ИТ-проект.
Различные пользователи приложений искусственного интеллекта, подобные NHS, должны сосредоточиться на тех направлениях, где искусственный интеллект может принести реальные плоды, даже если улучшения поначалу покажутся незначительными, вместо того чтобы в угоду амбициям начальства запускать крупные ИТ-проекты, которые могут ни к чему не привести.
Отрывок из книги «Искусственный интеллект и экономика» Роджера Бутла предоставлен издательством «Альпина Паблишер».
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