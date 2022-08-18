Правда ли, что роботы и нейросети отберут у нас рабочие места в будущем? Отвечает экономист

И все же лидирующим сектором, где, согласно прогнозам WEF и BCG, ожидается наибольший рост числа рабочих мест, оказывается здравоохранение. Здесь исчезнет всего лишь 10 000 позиций, а создано будет примерно 2,3 млн.

Это не должно вызывать удивления. Суть грядущих технологических изменений состоит в том, чтобы освободить людей от разнообразного механического труда и оставить им работу, по-настоящему достойную человека. Здравоохранение — та область, где люди имеют огромное преимущество перед робототехникой и поле их деятельности продолжает расширяться.

Важный пример, демонстрирующий тенденции развития в обсуждаемой отрасли, — уход за пожилыми людьми. Нам постоянно твердят, что во всех западных обществах забота о престарелых не соответствует их реальным потребностям из-за нехватки ресурсов. Говоря простым языком, нам не хватает сиделок. А с учетом того, что число пожилых в развитых странах растет, спрос на персонал, обеспечивающий уход, резко увеличится.