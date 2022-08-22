По словам руководителя проектов «ИТМО Хайпарк» Михаила Мастина, одной из ключевых задач и приоритетных направлений развития кластера является интеграция образовательной, научной, производственной и бизнес-составляющих, работающих как единая платформа поддержки инновационного цикла для коммерциализации научных разработок в высокотехнологичных сферах — в том числе IT, искусственного интеллекта, фотоники, микроэлектроники и квантовой электроники.

Кластер «ИТМО Хайпарк» привлечет лучших студентов-магистрантов, аспирантов, ученых, преподавателей и специалистов со всего мира. На базе лабораторий будут проводиться прикладные научные исследования и разработки и развиваться стартап-идеи, а непосредственная близость бизнеса и производственных площадок позволит в кратчайшие сроки апробировать, тестировать и запускать в серию технологические решения.

Для резидентов «ИТМО Хайпарк» на полностью инженерно подготовленной территории предлагается строительство за собственный счет объектов инновационной, деловой или социокультурной инфраструктуры. Условия — выкуп земельного участка или аренда с последующим выкупом. Также кластер совместно с Университетом ИТМО в настоящее время активно работает над получением статуса инновационного научно-технологического центра. После его обретения резидентам части территории будет доступен ряд специализированных льгот — в том числе нулевые налоговые ставки по НДС, налогу на прибыль и имущество, а также пониженная ставка начислений на заработную плату.

«Мы приступили к реализации проекта самого современного технологического парка, реализуемого на базе одного из лучших IT-университетов мира — Университета ИТМО. На инженерно подготовленной территории «ИТМО Хайпарк» мы предлагаем партнерам реализацию программ диверсификации, апробации, внедрения и дальнейшего масштабирования передовых технологий», — резюмировал Мастин.

«ИТМО Хайпарк» — научно-образовательный инновационный центр на базе Университета ИТМО, строящийся в городе-спутнике Южный по проекту архитектурного бюро «Студия 44». Комплекс будет состоять из кампуса для магистрантов и аспирантов, технологической долины и бизнес-парка для технологических компаний. Общая площадь территории составит порядка 100 гектаров, 140 тысяч квадратных метров из которых займут объекты научной и инновационной инфраструктуры, еще 100 тысяч — общежития, учебный корпус, инфраструктура для студентов, а также научные центры. В состав нового кампуса также войдут три научных центра: на их базе будут работать порядка 50 научных лабораторий и пять инновационных производств. Сдача первой очереди, куда войдут главный учебный корпус и два корпуса общежитий, запланирована на конец 2024 года. Госстройнадзор уже выдал разрешение на проведение работ.