Инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у ИИ, уволили из Google

Компания Google уволила инженера Блейка Лемуана после его заявления о том, что искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием. Об этом сотрудник сообщил в подкасте информационного бюллетеня Big Technology.
В самой компании эту информацию подтвердили. Представитель Google заявил Reuters, что инженер нарушил политику компании. Заявления бывшего сотрудника о LaMDA в корпорации посчитали «полностью необоснованными».
«Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — добавили в Google.
Напомним, Лемойн начал тестировать нейросетевую языковую модель осенью 2021 года. Разработчик должен был проверить, не использует ли программа слова, разжигающие вражду или дискриминирующие пользователя. В ходе выполнения этой задачи он сделал вывод, что данный ИИ обладает собственным сознанием, воспринимает себя как личность и рассуждает о своих правах.
Комментарии (0)