Инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у ИИ, уволили из Google

В самой компании эту информацию подтвердили. Представитель Google заявил Reuters, что инженер нарушил политику компании. Заявления бывшего сотрудника о LaMDA в корпорации посчитали «полностью необоснованными».

«Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — добавили в Google.