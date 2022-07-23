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Наука и образование

Инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у ИИ, уволили из Google

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Компания Google уволила инженера Блейка Лемуана после его заявления о том, что искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием. Об этом сотрудник сообщил в подкасте информационного бюллетеня Big Technology.

В самой компании эту информацию подтвердили. Представитель Google заявил Reuters, что инженер нарушил политику компании. Заявления бывшего сотрудника о LaMDA в корпорации посчитали «полностью необоснованными».

«Прискорбно, что, несмотря на длительное обсуждение этой темы, Блейк по-прежнему предпочитал настойчиво нарушать четкие правила политики занятости и безопасности данных, которые включают необходимость защиты информации о продуктах», — добавили в Google.

Напомним, Лемойн начал тестировать нейросетевую языковую модель осенью 2021 года. Разработчик должен был проверить, не использует ли программа слова, разжигающие вражду или дискриминирующие пользователя. В ходе выполнения этой задачи он сделал вывод, что данный ИИ обладает собственным сознанием, воспринимает себя как личность и рассуждает о своих правах.

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