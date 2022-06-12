Google отстранила от работы инженера, который обнаружил признаки сознания у ИИ

Компания Google решила временно отстранить от работы инженера Блейка Леймона после его заявления о том, что искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Лемойн начал тестировать нейросетевую языковую модель осенью 2021 года. Разработчик должен был проверить, не использует ли программа слова, разжигающие вражду или дискриминирующие пользователя. В ходе выполнения этой задачи он сделал вывод, что данный ИИ обладает собственным сознанием, воспринимает себя как личность и рассуждает о своих правах.
«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — рассказал он газете.
О своих предположениях инженер хотел рассказать руководству, однако начальство всерьез не восприняло его доказательств. В итоге Лемойна отправили в отпуск.
Как считает руководство, их сотрудник поддался собственной иллюзии вследствие того, что созданная компанией нейросеть на самом деле может производить впечатление разумного существа при общении с ней. Однако это связано с тем, в нее загружен огромный массив данных.
«Конечно же, в целом в сообществе, занимающемся ИИ, некоторые обсуждают в долгосрочной перспективе возможность появления обладающего созданием ИИ или "сильного ИИ", но не имеет смысла очеловечивать нынешние языковые модели, которые не обладают сознанием», — отметил представитель Google.
Комментарии (0)