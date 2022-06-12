Google отстранила от работы инженера, который обнаружил признаки сознания у ИИ

Лемойн начал тестировать нейросетевую языковую модель осенью 2021 года. Разработчик должен был проверить, не использует ли программа слова, разжигающие вражду или дискриминирующие пользователя. В ходе выполнения этой задачи он сделал вывод, что данный ИИ обладает собственным сознанием, воспринимает себя как личность и рассуждает о своих правах.

«Если бы я не знал наверняка, что имею дело с компьютерной программой, которую мы недавно написали, то я бы подумал, что говорю с ребенком семи или восьми лет, который по какой-то причине оказался знатоком физики», — рассказал он газете.

О своих предположениях инженер хотел рассказать руководству, однако начальство всерьез не восприняло его доказательств. В итоге Лемойна отправили в отпуск.

Как считает руководство, их сотрудник поддался собственной иллюзии вследствие того, что созданная компанией нейросеть на самом деле может производить впечатление разумного существа при общении с ней. Однако это связано с тем, в нее загружен огромный массив данных.

«Конечно же, в целом в сообществе, занимающемся ИИ, некоторые обсуждают в долгосрочной перспективе возможность появления обладающего созданием ИИ или "сильного ИИ", но не имеет смысла очеловечивать нынешние языковые модели, которые не обладают сознанием», — отметил представитель Google.