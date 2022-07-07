В Петербурге появится новый инновационный индустриальный центр. Там будут создавать роботов и искусственный интеллект

Как сообщили в пресс-службе вуза, на старте проекта ежегодный объем заказов оценивается в 300 млн рублей. В компании планируют, что новый индустриальный центр обеспечит полный цикл инноваций: начиная от научных открытий и заканчивая созданием готовых технологий, цифровых продуктов и их дистрибуцией на рынке.

В центре должны объединиться научный капитал вуза и индустриальная экспертиза компании: в команду проекта включат 150 разработчиков из «Газпром нефти», 300 докторов, кандидатов наук и молодых ученых университета ИТМО.

Как заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, что среди приоритетных направлений станут робототехника, создание искусственного интеллекта и программного обеспечения для промышленных систем. Исследования будут проводиться как на базе технологического кластера «Газпром нефти», так и на базе факультетов и лабораторий самого вуза.

Непосредственное участие в проекте примет и научно-образовательный центр ИТМО Хайпарк. Его сотрудники наладят мелкосерийное производство оборудования и прототипов. По словам ректора вуза Владимира Васильева, для ИТМО важно сотрудничать с глобальными технологическими компаниями.

«Работа над проектами на фронтире науки требует кооперации. В новом инновационном индустриальном центре мы сможем продолжить продуктивное сотрудничество с "Газпром нефтью" и реализовать проекты в области искусственного интеллекта, киберфизических систем, цифровых технологий», — рассказал Васильев.

Кроме того, особое внимание уделят подготовке новых специалистов. Выпускники вуза должны быть максимально готовы к работе в компании, отметили в «Газпром нефти». В планах корпорации и ИТМО создать инженерную школу.

Отмечается, что федеральный проект будут воплощать при поддержке Минобрнауки РФ. Это позволит подготовить новых специалистов для решения задач высокотехнологичной промышленности и обеспечения технологического суверенитета страны. Инженерная школа ИТМО запустит работу по специализациям биотехнологии, программной инженерии, а также перспективной сенсорики и фотоники.

Напомним, у магистерской программы «Разработка программного обеспечения» петербургского университета ИТМО сменился корпоративный партнер. Чешскую компанию с петербургскими корнями JetBrains сменит «Газпром нефть».