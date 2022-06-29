Петербургские депутаты предложили Мишустину возродить в школах начальную военную подготовку

Авторы инициативы считают, что начальную военную подготовку сделали необязательной и заменили ее на предмет ОБЖ, и теперь «изучение военных дисциплин сократилось до минимума, что не может лучшим образом сказываться на уровне подготовки граждан призывного возраста».

Единороссы хотят вернуть систему военных сборов, чтобы проводить со школьниками «как можно больше практических занятий», а в уроки физкультуры ввести военно-прикладные виды спорта: кроссы, силовую гимнастику, преодоление полосы препятствий, элементы рукопашного боя.

Также инициаторы предложения задумались над тем, чтобы проводить в школах военно-спортивные игры типа «Зарницы» или «Орленка», так как эти мероприятия готовят школьников к службе в армии. Обращение поддержали 39 депутатов, его приняли сразу в первом, и в окончательном, втором чтении.

Напомним, Законодательное собрание в последнем перед летними каникулами заседании утвердили в третьем чтении изменения в устав Петербурга. Теперь с губернатора города снимут ограничение на количество сроков пребывания на посту.