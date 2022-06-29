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Депутаты Петербурга разрешили губернатору избираться на пост навсегда

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Законодательное собрание в последнем перед летними каникулами заседании утвердили в третьем чтении изменения в устав Петербурга. Теперь с губернатора города снимут ограничение на количество сроков пребывания на посту.

Anatolii Trofimov / Shutterstock.com

Из устава Петербурга исключают положение, по которому один и тот же человек может занимать должность более двух сроков подряд. Во втором чтении некоторые депутаты предлагали вернуть это ограничение, однако большинство эту идею не поддержали.

Помимо этого, губернатор теперь может снимать с должности глав муниципальных образований, а парламент лишился права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов Петербурга. Глава города также сможет изменять сферу деятельности заместителей и будет лишь сообщать ЗакСу о назначении нового вице-губернатора.

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