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Наука и образование

Исследование: названо лучшее время для принятия серьезных решений

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Ученые из Центра исследований разума при Гранадском университете в Испании выпустили несколько работ, которые посвящены хронотипу человека и его влиянию на принятие решений, сообщает Inverse.

Shutterstock.com

В исследовании 2016 года ученые пришли к выводу, что «жаворонки» осторожнее принимают решения и более рациональны по отношению к бизнес-решениям с высокой степенью риска. А «совы», напротив, были более решительными и чаще принимали рискованные предложения.

В работе 2022 года эксперты развили тему и пытались выяснить, в какой промежуток времени людям проще и легче принимать сложные решения. Ученые предложили респондентам сделкам на невыгодных условиях. Оказалось, что «жаворонки» принимали более выгодные для себя решения в первой половине дня, а совы — после полудня.

Напомним, больше половины (58%) петербуржцев передумают увольняться, если им повысят заработную плату. А 20% опрошенных заявили, что готовы сменить место работы в любом случае.

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