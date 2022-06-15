Исследование: названо лучшее время для принятия серьезных решений

В исследовании 2016 года ученые пришли к выводу, что «жаворонки» осторожнее принимают решения и более рациональны по отношению к бизнес-решениям с высокой степенью риска. А «совы», напротив, были более решительными и чаще принимали рискованные предложения.

В работе 2022 года эксперты развили тему и пытались выяснить, в какой промежуток времени людям проще и легче принимать сложные решения. Ученые предложили респондентам сделкам на невыгодных условиях. Оказалось, что «жаворонки» принимали более выгодные для себя решения в первой половине дня, а совы — после полудня.

Напомним, больше половины (58%) петербуржцев передумают увольняться, если им повысят заработную плату. А 20% опрошенных заявили, что готовы сменить место работы в любом случае.