Почти половина петербуржцев готовы не увольняться при повышении зарплаты

К таким выводам пришли аналитики сервиса для рекрутинга hh.ru. Исследование показало, что 29% респондентов готовы не увольняться, если работодатель предложит интересный проект, еще 25% согласятся на повышение в должности.

«Для 17% решающим фактором, чтобы остаться на старой работе, станет возможность "удаленки", для 13% важен расширенный соцпакет, для такой же доли петербуржцев причиной отказа от увольнения станет оплата переработок», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Однако 20% опрошенных передут на другое место работы в любом случае. В качестве основных причин такого решения они назвали выгорание (25%), отсутствие веры в успех работодателя (22%), желание сменить сферу деятельности (18%). Еще 13% петербуржцев заявили, что перестали разделять ценности работодателя, 7% — не устраивает трудовой коллектив, 2% — намерены открыть свой бизнес.