18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Петербургские школы продолжают переходить на пятидневку. Но не во все

Поделиться:

Еще 400 петербургских школ с нового учебного года перейдут на пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщила глава городского комитета по образованию Наталия Путиловская.

Esich Elena / Shutterstock

Таким образом с 1 сентября пять дней в неделю будут учиться 85% школьников города. В минувшем учебном году таких был 81%.

При этом шестидневку решено оставить в школах и лицеях с углубленной программой. Расширенный учебный план требует там большего количества занятий. Таких образовательных учреждений в Петербурге 249, отмечает «Фонтанка».

Отказаться от парт, оценок и классов: что сделать современной школе, чтобы дети перестали ее ненавидеть

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: