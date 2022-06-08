Петербургские школы продолжают переходить на пятидневку. Но не во все

Таким образом с 1 сентября пять дней в неделю будут учиться 85% школьников города. В минувшем учебном году таких был 81%.

При этом шестидневку решено оставить в школах и лицеях с углубленной программой. Расширенный учебный план требует там большего количества занятий. Таких образовательных учреждений в Петербурге 249, отмечает «Фонтанка».