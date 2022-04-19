Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Никита Михалков

Об изучении истории, цитата по ТАСС:

Я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса. Конечно же, это требует определенной формы, тонкости, и уж точно не стоит обзывать это уроками патриотизма. Патриотизму нельзя обучить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери. Как говорила моя мама: «Воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль — уже поздно».