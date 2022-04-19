Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения.
Глава Министерства просвещения России — об уроках истории с первого класса, цитата по ТАСС:
Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.
Месяц назад, в марте, режиссер Никита Михалков выразил мнение, что историю своей страны необходимо изучать с первого класса. В ответ Кравцов отметил важность разговора об исторической правде и противодействия информационной войне, развернутой против России, заявив, что «именно поэтому мы проводим открытые уроки для школьников и студентов, мы хотим оградить их от дезинформации, которая идет из интернета и социальных сетей».
Об изучении истории, цитата по ТАСС:
Я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса. Конечно же, это требует определенной формы, тонкости, и уж точно не стоит обзывать это уроками патриотизма. Патриотизму нельзя обучить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери. Как говорила моя мама: «Воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль — уже поздно».
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