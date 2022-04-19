18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Поделиться:

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения.

Yurich20 / Shutterstock.com
Сергей Кравцов

Глава Министерства просвещения России — об уроках истории с первого класса, цитата по ТАСС:

Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса.

Месяц назад, в марте, режиссер Никита Михалков выразил мнение, что историю своей страны необходимо изучать с первого класса. В ответ Кравцов отметил важность разговора об исторической правде и противодействия информационной войне, развернутой против России, заявив, что «именно поэтому мы проводим открытые уроки для школьников и студентов, мы хотим оградить их от дезинформации, которая идет из интернета и социальных сетей».

Никита Михалков

Об изучении истории, цитата по ТАСС:

Я абсолютно убежден, что историю своей страны нужно начинать учить с первого класса. Конечно же, это требует определенной формы, тонкости, и уж точно не стоит обзывать это уроками патриотизма. Патриотизму нельзя обучить на уроке, его нужно впитывать с молоком матери. Как говорила моя мама: «Воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль — уже поздно».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: