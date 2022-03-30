В законопроект о просветительской деятельности в России внесли поправки. Что изменилось?

Как и ранее, новые правила не затрагивают просветительство в рамках школьных учебных программ. Все, что реализует школа в своей учебной программе, относится к образовательной, а не просветительской деятельности — поэтому, отмечают в Минпросвещения, «никакая нагрузка в связи с новыми правилами не ляжет на плечи педагогов».

Новые правила распространяются на тех, кто планирует вести просветительскую деятельность для несовершеннолетних с привлечением государственных бюджетных средств. Такой организатор должен представить свою программу просветительской деятельности в Минпросвещения не менее чем за 30 дней до старта своих мероприятий.

Требование не распространяется на тех, кто получил на эти цели грант из федерального бюджета, а также на органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные государственные органы.

«Таким образом, правила не несут дополнительной нагрузки по отчётности на любые частные просветительские проекты. В то же время правила отображают уже действующие требования законодательства, например недопустимость распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих культ насилия и жестокости», — считают в Минпросвещения.

Отмечается, что новые правила позволят «вести просветительскую деятельность максимально открыто, прозрачно и понятно для всех участников образовательных отношений» — прежде всего для родителей учащихся. Обновленный законопроект вынесен на повторное общественное обсуждение на портале проектов нормативных правовых актов для прохождения всех стадий согласования.