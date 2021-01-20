Новые поправки к закону «Об образовании»: почему они могут поставить крест на просветительской деятельности и как к ним относятся ученые?

Что случилось?

В ноябре 2020 года группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о просветительской деятельности. Несмотря на возмущения ученых и популяризаторов, 23 декабря Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

О чем говорится в законопроекте?

Текст самих поправок занимает ровно одну страницу (две — вместе с фамилиями авторов и заголовками). В них разъясняется, что же такое «просветительская деятельность» — это «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными законодательными актами Российской Федерации». Упоминается, что «не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни». Также в случае принятия этих поправок образовательным организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и работу с иностранными учеными.

Зачем это нужно?

В пояснительной записке к закону прямо говорится, что главная его цель — противодействие иностранному вмешательству: «Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.

<...>

В целях недопустимости негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс предлагается наделить федеральные органы государственной власти, уполномоченные в сфере образования, полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений».