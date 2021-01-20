Новые поправки к закону «Об образовании»: почему они могут поставить крест на просветительской деятельности и как к ним относятся ученые?

21 января в Госдуме состоится второе чтение поправок в закон об образовании. Они вызвали бурную дискуссию в научной среде: ведущие ученые и популяризаторы страны высказывают опасение, что в случае их принятия осудить можно будет любого из них. Петицию против поправок подписало почти 140 тысяч человек. «Собака.ru» рассказывает, что это за документ и какие претензии предъявляют к нему представители научного сообщества.
Что случилось?
В ноябре 2020 года группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о просветительской деятельности. Несмотря на возмущения ученых и популяризаторов, 23 декабря Госдума одобрила законопроект в первом чтении.
О чем говорится в законопроекте?
Текст самих поправок занимает ровно одну страницу (две — вместе с фамилиями авторов и заголовками). В них разъясняется, что же такое «просветительская деятельность» — это «осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными законодательными актами Российской Федерации». Упоминается, что «не допускается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни». Также в случае принятия этих поправок образовательным организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения все международные договоры и работу с иностранными учеными.
Зачем это нужно?
В пояснительной записке к закону прямо говорится, что главная его цель — противодействие иностранному вмешательству: «Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из‑за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя.
<...>
В целях недопустимости негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс предлагается наделить федеральные органы государственной власти, уполномоченные в сфере образования, полномочием по координации участия образовательных организаций в международном сотрудничестве путем выдачи соответствующих заключений».
Как отреагировали на законопроект в самой Госдуме?
Несмотря на то, что комитет по образованию и науке рекомендовал принять документ в первом чтении, в его заключении к законопроекту предъявляется масса претензий. В частности, там указывается на противоречие: поправки вносятся в закон об образовании, при этом направлены на регулирование деятельности, осуществляемой «вне рамок образовательных программ». Также обращается внимание на то, что определение просветительской деятельности слишком размыто («отсутствуют признаки, отделяющие ее от развлекательной и информационной деятельности»). Комитет утверждает, что «предложенные нормы дублируются в других законодательных актах» и что они «существенно усложняют регуляторное воздействие без снижения социально значимых рисков». Всего претензии заняли пять страниц, что в пять раз больше самого законопроекта.
Как отреагировали ученые и просветители?
Инициатива сразу вызвала критику научного и просветительского сообщества. Участники нулевых чтений в Общественной палате (видео доступно здесь) высказались резко против изменений. Они заявили, что в проекте размыто определение «просветительской деятельности» и под нее подпадают любые сайты, YouTube-каналы, подкасты и лекции в школах.
Против документа высказался в своем открытом письме вице-президент РАН, глава Комиссии РАН по популяризации науки Алексей Хохлов, а декларацию против него подписали почти 1 200 ученых.
Астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов подготовил петицию, где подчеркивается, что «многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения». Ее подписали почти 140 тысяч человек.
«Сами по себе эти поправки создают ощущение тривиальности, безобидности и тавтологичности. Но важно, что они создают новую сущность, внесенную в свод законов — просветительскую деятельность как юридическое понятие. Регулироваться она будет не этими незначительными поправками, а многочисленными дополнительными законами и регламентами, которые будут приниматься после. Кроме одного пункта: согласно этим поправкам, если вы заключаете договор с зарубежным университетом или берете студента на стажировку, каждый раз вы должны провести его через федеральное ведомство. Это жуткая бюрократическая нагрузка, которая затормозит работу. Это стоит времени и денег, но самое главное — это не нужно, потому что информация о всех таких договорах и так предоставляется, но в уведомительном формате.
Вся конкретика вынесена за рамки поправок, мы этого не видим. Чего ждать, мы можем понять, только посмотрев на пояснительную записку. А в ней четко написано, что мотивом были вовсе не лжеученые или религиозные фундаменталисты, а «иностранное вмешательство». У просветительского сообщества поправки вызывают большие опасения».
«Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний. У нас нет сомнений в том, что принятие Законопроекта № 1057895-7 крайне негативно скажется на развитии науки, культуры и технологий в нашей стране.
Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас.
Руководствуясь ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей нам свободу слова и отсутствие цензуры, мы, нижеподписавшиеся, заявляем, что в случае принятия Законопроекта № 1057895-7:
- Мы продолжим заниматься просветительской деятельностью, не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона.
- Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами.
- Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами.
- Мы считаем глубоко порочной саму концепцию Законопроекта № 1057895-7, которая не может быть улучшена отдельными поправками. Мы требуем немедленного отзыва этого позорного законопроекта из Государственной Думы».
«На наш взгляд, предлагаемый законопроект не решает ни одного вопроса, связанного с развитием просветительской и научно-популяризаторской деятельности в России, а создает лишь дополнительные преграды для осуществления этой деятельности. Поэтому мы призываем Государственную Думу РФ отклонить этот законопроект.
<...>
Законопроект является излишним, а его принятие лишь увеличит ненужную бюрократическую нагрузку на организаторов работы по популяризации науки и научному просвещению.
Предлагаемые изменения в статью 105 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» вводят норму об обязательном наличии заключения Министерства науки и высшего образования РФ при подписании университетами любых договоров о международном сотрудничестве (за исключением договоров об обучении иностранных студентов).
Нереалистичность реализации такой нормы очевидна для всех, кто сталкивался с организацией международной деятельности в современном университете. Согласовывать с Минобрнауки РФ придется, в частности, договора о зачислении на работу иностранных преподавателей, о научно-техническом сотрудничестве при реализации различных научных проектов и т. д. Это ставит под угрозу выполнение национальных проектов «Наука» и «Образование», заметная часть мероприятий которых связана с осуществлением университетами международной деятельности. Прописываемые в законопроекте ограничения приведут только к усилению бюрократической нагрузки на организаторов этих мероприятий.
Очевидно, что чрезмерное и ненужное зарегулирование в конечном счете приведет к отставанию нашей страны в критически важных областях науки и технологий».
«Это завинчивание гаек, направленное на высказывания в области общественных и гуманитарных наук. Но поскольку так явно это сформулировать нельзя — как-то уж совсем будет нелепо выглядеть — то сформулировали так, что попало всем. А дальше это стандартная история: принимается законопроект, по которому нельзя ничего и никому. Ясно, что за всеми следить не будут, зато можно будет избирательно наказать любого. <...>
Если закон будет принят, соблюдать я его не буду. <...> У меня есть такая форма несоблюдения: я могу просто перестать читать публичные лекции.
Основная проблема этого законопроекта — он просто глуп. Первые его три пункта повторяют уже действующее законодательство и поэтому являются бессмысленными. <...> А четвертый его пункт, который обязывает получать разрешения, физически неисполним. Бюрократические органы, которые должны будут его исполнять, захлебнутся на первом шаге».
«Сейчас происходит попытка реставрации советских норм, когда вокруг был враждебный капиталистический лагерь. Через какое-то время ситуация изменилась, и в научном сообществе появилась надежда, что Россия сможет интегрироваться в мировое сообщество, потому что наука без международной коммуникации сейчас не работает. Но сейчас Россия находится в изоляции, и особенно это видно в астрономии. С точки зрения сенатора Климова, это хорошо. Я считаю, что это контрпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет».
Олеся Бесперстова
Создательница экошколы Zero Waste & Sustainability School и экомагазина Noplasticitsfantastic.
«Возмущена ситуацией с законопроектом о просветительской деятельности, ведь если его примут, в России станут вне закона проекты, подобные моим, просветительским – экошкола Zero Waste & Sustainability School и Noplasticitsfantastic.
Как можно что-то менять в лучшую сторону, когда тебе хотят перерезать все возможности доносить полезную и важную в наше время информацию? Только-только в России начали говорить об изменении климата и об окружающей среде и делать первые шаги для улучшения ситуации.
Вся моя деятельность сейчас основана на просветительской деятельности – я прочитала больше сотни лекций в разных городах на тему Zero waste и важности осознанного потребления, плачу налоги, если получаю доход от этой деятельности (хотя чаще всего это бесплатно). А выходит, что это будет вне закона?
Разве так много у нас достойных государственных проектов которые, к примеру, популяризируют знания об изменении климата простым языком? Или хотя бы объясняют, как элементарно жить более экологично, если в твоем городе даже нет организованнного раздельного сбора отходов? В университетах учат этому?
Погрязнуть в бумажной волоките в и без того сложной сфере – это последнее, что я хотела бы делать. Я хочу только иметь возможность легально обучать людей, чтобы они улучшали свою жизнь, понимали, как вести бизнес экологичнее или смогли объяснить своим детям, как заботиться о планете.
Во всех прогрессивных странах, такая деятельность поддерживается всесторонне, а тут – сплошное выживание и вечная несправедливая борьба».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.