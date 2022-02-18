«Ну типа», «э», «не знаю»: в СПбГУ создали словарь маркеров повседневной речи

В словаре собраны речевые единицы, которые лишены смысла. Самыми частыми элементами нашей устной речи являются, как ни странно, «э», «а» и другие междометия и слова, которые мы используем, чтобы помочь себе выразить мысли, добавить эмоции или выдержать паузу. И эти элементы встречаются гораздо чаще, чем «мама», «папа», «пришел» или «сказал».

Особые речевые единицы обнаружили в ходе масштабного исследования. Им руководила профессор кафедры русского языка Натальи Богдановой-Бегларян.

«Мы создали словарь прагматических маркеров, который представляет из себя сборник лингвистических эссе. Каждый маркер мы описали — с количественными данными, примерами и разбором экспериментов. Это уникальное издание, аналогов которому нет ни у нас, ни за рубежом», — рассказали авторы исследования.

Работа ученых поможет переводчикам правильно передавать разговорную речь в письменном тексте. Полезен будет словарь писателями и сценаристами, которые «могут заглянуть в словарь и определить, как говорит человек определенного возраста, пола, профессии, уровня образования».

«Перспективным является применение словаря маркеров в оптимизации деятельности искусственного интеллекта и в лингвокриминалистике — для построения речевого портрета человека», — добавили в вузе.

Напомним, петербургские ученые создали словарь коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.