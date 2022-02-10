Власти Петербурга не будут продлевать дистанционное обучение в школах

По словам вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, после 13 февраля «удаленку» отменят не только для учеников 7-11-х классов, но и для организаций дополнительного образования. Без крайней необходимости власти города также не намерены продлевать ограничения на посещение общественных мест для не совершеннолетних.

«Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения. Мы первыми в стране придумали смешанный формат обучения для того, чтобы все-таки не уходить на дистанционное обучение. […] Никаких ограничений с 14-го числа мы продлевать не будем», — заявила Потехина.

Так называемые «детские» ограничения по коронавирусу были введены в Петербурге 28 января. Новая редакция правительственного постановления вводила запрет на очные занятия в секциях, а также закрыла для несовершеннолетних музеи и другие культурно-досуговые учреждения. Ограничения будут действовать до 13 февраля.