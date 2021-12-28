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Россияне смогут наблюдать «новогодний парад планет». Рассказываем, где его «ловить»

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С 25 декабря по 7 января жители России смогут наблюдать «новогодний парад планет». Небесные тела выстроятся почти в идеальную линию. Некоторые даже сравнивают это явление с гирляндой. Об этом сообщают в Московском планетарии. 

Парадом планет называют астрономическое явление, во время которого планеты выстраиваются в одну прямую от Солнца с разбросом в 20-30 градусов. В линию соберутся Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн и Луна. Они будут располагаться невысоко над западным горизонтом.

Лучшее время для наблюдения в промежутке между 16:00 и 18:00 по московскому времени и при условии чистого неба. В Петербургском планетарии пояснили, что парад планет из города можно будет наблюдать из телескопа.

«Лучшее время наблюдения — 17:00 по московскому времени, так как после 18:00 скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 — Сатурн, а после 20:30 — Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран — всю ночь, правда, только в телескопы», — говорится в сообщении.

Напомним, крупный звездопад удалось увидеть петербуржцам еще в середине августа. Тогда запечатлеть метеорный поток Персеиды на фоне Большой Медведицы удалось с острова Котлин. Посмотрите, что получилось заснять.

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