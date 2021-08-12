В небе над Петербургом прошел звездный дождь. А в ночь на пятницу ждут еще один метеорный поток Персеиды!

Видео опубликовали сегодня на ютуб-канале «Aurora Hunters». Наблюдать звездопад можно было с полуночи и до самого рассвета. Метеоры сыпались с разной периодичностью, но самые яркие запечатлеть, не удалось. Они пролетели в другой части неба.

А в ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого летнего «звездопада» Персеиды. А это означает, что при безоблачной погоде и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года.