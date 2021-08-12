В небе над Петербургом прошел звездный дождь. А в ночь на пятницу ждут еще один метеорный поток Персеиды!

В Петербурге ночью на 12 августа прошел звездный дождь. Запечатлеть метеорный поток Персеиды на фоне Большой Медведицы удалось с острова Котлин. А кто не успел может попытать удачу сегодня.
Видео опубликовали сегодня на ютуб-канале «Aurora Hunters». Наблюдать звездопад можно было с полуночи и до самого рассвета. Метеоры сыпались с разной периодичностью, но самые яркие запечатлеть, не удалось. Они пролетели в другой части неба.
А в ночь с 12 на 13 августа ожидается пик знаменитого летнего «звездопада» Персеиды. А это означает, что при безоблачной погоде и отсутствия городской засветки начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту. Персеиды обещают быть лучшим звездопадом года.
Персеиды – метеорный поток, который проходит ежегодно в августе со стороны созвездия Персея. Отсюда и название звездного дождя. Земля проходит через шлейф пылевых частиц, которые выпускает комета. Эти частицы сгорают в атмосфере, и с Земли можно увидеть падение звезд.
В ночь на 9 октября в небе над Петербургом прошел пик одного из самых непредсказуемых звездопадов – метеорного потока Дракониды со скоростью десять метеоров в час. В отличие от другого звездопада под названием Персеиды, метеорный поток в октябре может превратиться в настоящий «звездный ливень». Скорость вхождения небесных тел в атмосферу при этом невысока и составляет около 20 километров в секунду.
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