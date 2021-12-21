Счетная палата запустила курсы русского языка для чиновников

«Главная цель обучающего курса — развитие компетенций деловой речи и повышение понятности, доступности официальных документов», — сказано в сообщении.

Курс составляли на основе материалов и отчетов Счетной палаты. При этом, на сайте также сказано, что обучение будет полезно всем сотрудникам государственных органов, работающим с текстами официальных документов.

Курс состоит из видеозаписей и презентаций, поделенных на три составляющих: «Основы структурирования информации», «Лексико-стилистическое наполнение текста» и «Визуальный контент». В обучающую программу вошли 24 видео, а полностью пройти курс можно за четыре часа.

Все видеоматериалы разместили на YouTube-канале Счетной палаты. Сообщается, что на создание курсов и консультаций для сотрудников потратили около 1,4 млн рублей.

Напомним, петербургские ученые из Института лингвистических исследований РАН составили словарь русского языка коронавирусной эпохи. Документ из 550 страниц опубликован на сайте учреждения, он содержит 3,5 тысячи слов и словосочетаний.