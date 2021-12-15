Университет ИТМО вошел в топ-30 ведущих вузов в рейтинге QS EECA

В 2021 году в рейтинге британского агентства Quacquarelli Symonds представлено 450 вузов, включая 60 новых участников. Российские университеты уже несколько лет показывают хорошие результаты в QS EECA University Rankings. ИТМО расположился в десятке лучших вузов страны и занял 27-ю строчку рейтинга ведущих вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии. Всего в рейтинге проранжированы 128 российских учебных заведения.

В QS EECA University Rankings вузы оцениваются по десяти критериям. Самые сильные позиции у ИТМО — по соотношению научно-педагогического состава и студентов, интернационализации, а также по количеству публикаций, приходящихся на одного сотрудника.

«В репутационном онлайн-опросе, ежегодно проводимом агентством QS, участвуют тысячи респондентов со всего мира, которые дают свою экспертную оценку вузам. Разумеется, наиболее устойчивые позиции в рейтинге демонстрируют в первую очередь учебные заведения США и Великобритании, с историей, насчитывающей подчас не одну сотню лет. Конечно, с такими грандами конкурировать в плане известности нелегко, но нам приятно видеть, что репутационные оценки ИТМО неуклонно растут», — отметил директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО Илья Куфтырев.

Напомним, ранее Университет ИТМО впервые вошел в рейтинг мировых вузов по трудоустройству выпускников. В списке QS Graduate Employability Ranking 2022 британской компании Quacquarelli Symonds университет представлен в диапазоне мест 301-500.