ИТМО впервые вошел в рейтинг мировых университетов по трудоустройству выпускников — по версии Quacquarelli Symonds

Университет ИТМО впервые вошел в рейтинг мировых вузов по трудоустройству выпускников. В списке QS Graduate Employability Ranking 2022 британской компании Quacquarelli Symonds университет представлен в диапазоне мест 301-500.
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Университеты оценивают в рейтинге по пяти критериям. Основной из них — это «Репутация среди работодателей» (его вес составляет 30%). Большое влияние имеют также показатели «Партнерство с работодателями» (25%) и «Успешность выпускников» (25%). Помимо этого, составители рейтинга ранжируют вузы по таким критериям, как «Взаимодействие работодателей со студентами» (10%) и «Трудоустройство выпускников» (10%).
Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, самые сильные результаты университет показал по «Партнерству с работодателями»: количество партнерских соглашений вуза с компаниями и количество организаций, с которыми университет имеет совместные публикации, превышает средние значения по российским университетам, оцениваемым в рейтинге. Также хорошее представление у петербургского вуза по «Взаимодействию работодателей со студентами» и «Трудоустройству выпускников»: ИТМО на позиции 201 и выше по обоим индикаторам.
Число потенциальных работодателей для выпускников растет из года в год: если в 2020 году у ИТМО было около 1 200 компаний-партнеров, где студенты могли проходить практику, то сейчас в списке уже 2 тысячи организаций — это «Яндекс», JetBrains, Danone, «Сбер», Unilever, «Газпром Нефть», РЖД, Biocad, Mail.ru Group и другие.
«В 2020 году мы сформировали сообщество кураторов практики, и это позволило получить очень интересные кейсы по вопросам трудоустройства студентов и работы с компаниями-партнерами. Эти кейсы реализуются на факультетах и образовательных программах. Многие коллеги поддерживают прочные отношения с компаниями, где начинают карьеру наши студенты. Партнеры заинтересованы в наших студентах и выпускниках и предлагают для них классные вакансии. Университет, в свою очередь, готов откликаться на запросы рынка и выпускать востребованных специалистов с актуальными знаниями», — отметила директор Центра карьеры обучающихся Университета ИТМО Мария Ососкова.
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