Единственную российскую космонавтку Анну Кикину отправят на МКС на корабле Crew Dragon

«Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon», — заявил Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля «Союз МС-20» с МКС.

Он также добавил, что это решение уже окончательно принято. А на российской ракете полетит американский астронавт.

Напомним, на сайте Роскосмоса теперь можно послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина. «Я мог бы загульную жизнью случной по миру без толку подолгу шататься. Но сердце меня зовет на «Восточный», решил на «Восточном» работать остаться», — поет Денис Майданов в песне «Рвем небо мы в клочья». Композиция о жизни работника космодрома написана на стихи Дмитрия Рогозина — и теперь послушать ее можно прямо на официальном сайте госкорпорации.