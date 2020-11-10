На сайте Роскосмоса теперь можно послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина. Как тебе такое, Илон Маск?

Мы не случайно воспользовались этим мемом — предприниматель, миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск и сам пробует себя на музыкальном поприще. Пока на его счету всего две композиции — рэп-трек RIP Harambe о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году, и электронный Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергии»). Как утверждает музыкант (да-да!), слова к ней он написал сам — и так же нашептал текст, звучащий в записи.