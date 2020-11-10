18+

На сайте Роскосмоса теперь можно послушать песни на стихи Дмитрия Рогозина. Как тебе такое, Илон Маск?

«Я мог бы загульную жизнью случной по миру без толку подолгу шататься. Но сердце меня зовет на «Восточный», решил на «Восточном» работать остаться», — поет Денис Майданов в песне «Рвем небо мы в клочья». Композиция о жизни работника космодрома написана на стихи Дмитрия Рогозина — и теперь послушать ее можно прямо на официальном сайте госкорпорации.

Раздел «Песни о космосе» запущен на официальном сайте «Роскосмоса». Там можно найти композиции в исполнении Николая Расторгуева («Над Россией»), Дениса Майданова («Рвем небо мы в клочья»), Эдварда Хачаряна («Над Землей летит корабль»), Александра Маршала («Время-вечность»)  и Андрея Ктитарева («Танцы в небе»), все они — на стихи генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Как тебе такое Илон Маск?

Мы не случайно воспользовались этим мемом — предприниматель, миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск и сам пробует себя на музыкальном поприще. Пока на его счету всего две композиции — рэп-трек RIP Harambe о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году, и электронный Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергии»). Как утверждает музыкант (да-да!), слова к ней он написал сам — и так же нашептал текст, звучащий в записи.

Комментарии

Наши проекты