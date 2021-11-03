СПбГУ приблизился к сотне лучших вузов мира в области искусств и гуманитарных наук

Санкт-Петербургский государственный университет улучшил свои показатели и приблизился к сотне лучших вузов мира в области искусств и гуманитарных наук. По версии THE World University Rankings by Subject, университет вошел в группу 101-125, показав свой самый высокий результат за пять лет.
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В предметном рейтинге Art&Humanities сравниваются суммарные достижения университетов в области искусств, дизайна, современных языков, лингвистики, истории, философии, теологии, археологии и даже архитектуры. В СПбГУ реализуются образовательные программы и ведутся научные исследования практически по всем этим предметным областям.
Как считают в университете, на позиции СПбГУ также повлияло активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, что позволило сотрудникам и студентам быстро приспособиться к условиям пандемии новой коронавирусной инфекции и продолжать обучение.
Напомним, ранее СПбГУ вошел в топ-100 университетов мира по качеству преподавания — по версии World Reputation Rankings 2021. В 2021 году вуз занял 89 место рейтинга World Reputation Rankingsпо критерию Teaching, который оценивает качество преподавания. В общем репутационном рейтинге Times Higher Education университет вошел в группу 126-150 среди лучших высших учебных заведений мира.
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