Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе СПбГУ, в 2021 году вуз занял 89 место рейтинга World Reputation Rankingsпо критерию Teaching, который оценивает качество преподавания. В общем репутационном рейтинге Times Higher Education университет вошел в группу 126-150 среди лучших высших учебных заведений мира.

Мировой репутационный рейтинг Times Higher Education основывается на выводах репрезентативной выборки ученых и профессоров по всему миру. Эксперты выбирают лучшие, по их мнению, университеты по двум критериям: качество преподавания (Teaching) и качество проводимых в вузе научных исследований (Research). К числу экспертов составители относят специалистов, имеющих стаж работы не менее 15 лет в своей области научного знания с подтвержденной публикационной активностью. В этом году в опросе приняли участие почти 11 000 ученых из 128 стран.

Репутационный рейтинг THE, основанный на опросах академического сообщества, был впервые представлен в 2011 году. Ежегодно составители указывали только первые 100 вузов. В прошлом году впервые был опубликован топ-200, куда также вошел Санкт-Петербургский государственный университет.