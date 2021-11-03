«Во всех вузах более 25% студентов — это те, кто переболел коронавирусом и те, кто привился. Пока вакцинировался небольшой пласт студентов. От молодежи зависит, будет ли осуществляться работа вузов в оффлайн-режиме или она будет продолжаться в смешанном режиме», — приводит РБК ответ Максимова на вопрос о темпах вакцинации студентов.

Что касается профессорско-преподавательского состава петербургских вузов, уровень вакцинации среди них почти соответствует требованиям Роспотребнадзора, отметил Максимов.

Ранее о проблеме в отсутствии мотивации студентов вакцинироваться от коронавируса говорили также руководители вузов. Так, по подсчетам директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова, в его университете готовы поставить прививку меньшинство студентов — на различных факультетах на сегодняшний день привиты от 8 до 30% обучающихся.

«Мы стараемся эту работу каким-то образом активизировать, призывы администраторов уже не очень работают, мы больше делаем уклон на работу студенческих советов и старост, чтобы они сами убеждали студентов [вакцинироваться]. В целом это серьезная проблема и решать ее, наверное, нужно не только в масштабах вуза, но и в масштабах города и страны», — заявил он.

В Санкт-Петербургском государственном университете ранее сообщали, что из 25 тысяч студентов на конец октября было привито 3,5 тысячи, а также около половины всех сотрудников вуза.

Напомним, ранее в Министерстве науки и высшего образования России издали указ, разрешающих университетам страны продолжить обучение студентов в удаленном формате или в виде самостоятельной работы с 8 ноября. Такая мера связана с ростом заболеваемости COVID-19 в стране.