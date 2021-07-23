Российские школьники взяли все золотые медали Международной олимпиады по физике

В 2021 году Международную олимпиаду по физике принимал Вильнюсский университет. Из-за эпидемиологической ситуации команды участвовали дистанционно, российская сборная — на базе Московского физико-технического института. Наставником команды выступил проректор вуза Артем Воронов.

Все золото олимпиады, пять медалей, взяли Матвей Князев и Денис Исмагилов из Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном Московской области, Николай Кононенко — учащийся школы №57 в Москве, Артемий Новиков — учащийся Бауманской инженерной школы №1580 в Москве и Данила Самоделкин из школы №2007 ФМШ, Москва.

«Спешу поздравить ребят с очень ярким выступлением и очередными уверенными победами. Для каждого из них это большой путь, который, я уверен, ребята только начинают. За этим стоит большая тренерская работа. За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребенке», — отметил министр образования России Сергей Кравцов.