В Петербурге около 100 классов перевели на удаленку из-за ковида и сезонных заболеваний

В ведомстве заявили, что это необходимая мера при ухудшении эпидемической ситуации. В основном дети болеют не коронавирусом, а сезонными заболеваниями типа ОРВИ или ОРЗ. Однако для безопасности школьников часть классов приходится отправлять на карантин.

Также на карантин отправили 15 групп в петербургских детских садах. Как отметила начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комздрава Яна Панютина, в начале сентября госпитализировались примерно 8-9 человек в день с COVID-19, сейчас – 9-10. По ее словам, есть тенденция к росту, но она незначительна.

«Из всех детей, которые переболели или болеют COVID-19, процент госпитализированных составляет примерно 7-8%, и он не растет по сравнению с прошлым годом. Процент находящихся в реанимации остается прежним и не нарастает», — подчеркнули в Комздраве.

Напомним, в Петербурге за все время заболевание диагностировано у 607 814 человек (за последние сутки — 1 698), выздоровели 572 692 (за последние сутки — 954), скончались 21 460 человек (за последние сутки — 53). Также для родителей ввели дистанционное обучение по желанию. И вот что для этого нужно.

А последние данные показывают, что порядка 2,8-3 миллиона человек в России продолжают трудиться удаленно. В пик пандемии эта цифра доходила до 6 миллионов человек, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.