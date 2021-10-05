На базе ИТМО создадут российский центр развития сильного искусственного интеллекта

На открытие исследовательского центра «Сильный искусственный интеллект в промышленности» Университет ИТМО получит 1,2 миллиарда рублей, главный индустриальный партнер университета, куда в первую очередь будут внедряться готовые проекты — ПАО «Газпром нефть». В рамках партнерства будут разрабатываться цифровые платформенные решения для повышения эффективности полного производственного цикла: от формирования логистики, подбора персонала и закупки оборудования до планирования разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Помимо отечественных корпораций заказчиками проектов Центра выступили и лидеры зарубежного рынка — Siemens и Huawei.

Как рассказал директор национального центра когнитивных разработок ИТМО Александр Бухановский, помимо создания системы принятия решений для планирования разработки нефтегазовых месторождений, специалисты также будут работать над созданием искусственного интеллекта, который будет проектировать морские объекты и сооружения на шельфе Арктики с учетом сложных климатических, географических условий. Также на базе центра будут разрабатываться инструменты для интеллектуализации бизнес-процессов и организационных структур.

«ИИ — это турбина всех цифровых технологий. Страны, которые добиваются высоких результатов в этой области, всегда будут задавать направление всем остальным. Как раз таки в этом ключевая цель создания нового центра — заложить прочный научно-методический фундамент для прорывных цифровых технологических решений, востребованных на российском и зарубежном рынках. Чтобы быть всегда впереди и иметь возможность задавать тренд всей отрасли, мы делаем ставку именно на сильный ИИ, который способен брать на себя сложные творческие задачи. Мы рады, что экспертный совет и крупные индустриальные партнеры поддержали наши намерения», — отметила руководитель программы развития ИТМО Дарья Козлова.

Напомним, ранее Университет ИТМО впервые вошел в рейтинг мировых вузов по трудоустройству выпускников. В списке QS Graduate Employability Ranking 2022 британской компании Quacquarelli Symonds университет представлен в диапазоне мест 301-500.