В СПбГУ будут блокировать пропуска заболевшим коронавирусом студентам и сотрудникам вуза до выздоровления

Сотрудникам и студентам СПбГУ, которые заболели коронавирусом, будут блокировать пропуска до полного выздоровления. Об этом сообщается на сайте вуза.
«После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке/разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода/проезда на территорию», — указано в документе.
В вузе отметили, что таким образом хотят обеспечивать безопасность образовательных процессов.
Напомним, ранее ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам» — студентам, которые не привились от коронавируса. Он считает, что это вопрос чести вузовской профессуры.
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