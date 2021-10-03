В СПбГУ будут блокировать пропуска заболевшим коронавирусом студентам и сотрудникам вуза до выздоровления

«После получения информации о заболевшем заведующий бюро пропусков в течение одного рабочего дня организует работу по блокировке/разблокировке электронных пропусков обучающихся и работников СПбГУ для прохода/проезда на территорию», — указано в документе.

В вузе отметили, что таким образом хотят обеспечивать безопасность образовательных процессов.