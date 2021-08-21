Ректор СПбГУП призвал не выдавать дипломы студентам без прививки от коронавируса

Ректор СПбГУП Александр Запесоцкий предложил не выдавать дипломы «ковид-диссидентам» — студентам, которые не привились от коронавируса. Он считает, что это вопрос чести вузовской профессуры. Его заявление опубликовали на сайте вуза.
«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета – вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — утверждает Запесоцкий. Он считает, что студенты, которые не собираются сделать прививку от коронавируса, демонстрируют невежество, а также недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира.
Согласно опубликованным данным, в Университете профсоюзов всего 1 преподаватель и 6 сотрудников безосновательно отказались от вакцинации. Среди студентов со 2 курса «отказники» составляют менее 9%. На первом курсе этот показатель соизмерим с числом несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе.
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