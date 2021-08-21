Ректор СПбГУП призвал не выдавать дипломы студентам без прививки от коронавируса

«Отказаться от прививки сегодня по сути то же самое, что утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета – вопрос чести вузовской профессуры, но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом», — утверждает Запесоцкий. Он считает, что студенты, которые не собираются сделать прививку от коронавируса, демонстрируют невежество, а также недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира.

Согласно опубликованным данным, в Университете профсоюзов всего 1 преподаватель и 6 сотрудников безосновательно отказались от вакцинации. Среди студентов со 2 курса «отказники» составляют менее 9%. На первом курсе этот показатель соизмерим с числом несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе.