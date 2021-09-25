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Наука и образование

Правительство выделит регионам более 74 млрд рублей на строительство школ

Регионы получат более 74 млрд рублей на реализацию проекта по строительству новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Субсидии получат 34 региона. В ближайшие годы в этих субъектах построят 128 современных школ, также откроют более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Кроме того,  средства на возведение школ направят и сами регионы. К работе будут привлекать дополнительно инвесторов.

Всего на строительство школ  в 2021-2024 годах из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».

Напомним, ранее вышло исследование, согласно которому подавляющее большинство российских учителей считают школьную программу бесполезной. По их мнению, она не способна подготовить учеников к будущей жизни. Еще в 2019 году президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — кроме того, дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Ранее также стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.

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