Правительство выделит регионам более 74 млрд рублей на строительство школ

Субсидии получат 34 региона. В ближайшие годы в этих субъектах построят 128 современных школ, также откроют более 93,7 тыс. дополнительных учебных мест. Кроме того, средства на возведение школ направят и сами регионы. К работе будут привлекать дополнительно инвесторов.

Всего на строительство школ в 2021-2024 годах из федерального бюджета планируется выделить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы «Развитие образования».