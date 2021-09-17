Статистика дня: 88% российских учителей считают школьную программу бесполезной для жизни

Согласно исследованию о роли школы и школьного образование международной образовательной компанией «ЯКласс», о результатах которого пишет РБК «Тренды», 88% школьных педагогов считают, что школа не готовит детей к реальной жизни. 11% учителей утверждают, что полученные в школе знания вовсе неприменимы к будущей жизни, 77% — что только часть из них полезна и пригодна. Только 12% опрошенных заявили, что школа готовит детей к жизни в современном обществе и соответствует запросам времени.

37% российских учителей название обучение детей основной функцией школы. 34% считают таковой подготовку ребенка к будущей жизни за пределами школы, 16% — воспитание и привитие нравственных ценностей, 9% — социализацию школьников, 4% — подготовку учащихся к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения.

Напомним, еще в 2019 году президент и председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф призвал отменить школьные экзамены. По его мнению, сам процесс обучения «убивает всяческое желание учиться» — кроме того, дети привыкают к системе оценивания, из-за чего в ее отсутствии не готовы что-либо делать. Ранее также стало известно, что российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за оценок — негативные эмоции из-за успеваемости получают 79% обучающихся.