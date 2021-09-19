Исследование: котов не успокаивают пахнущие хозяином вещи

Многие хозяева оставляют домашним питомцам вещи во время отсутствия, однако это не успокаивает кошек, а иногда может усилить стресс. Специалисты сделали такие выводы после проведенного эксперимента, в котором участвовали 42 человека и их животные.

Так, владельцев и котов привели в незнакомые комнаты. Через какое-то время хозяин либо уходил из комнаты, оставив вещь, которая пахнет им, либо просто покидал комнату, возвращался через какое-то время, клал свою вещь и оставлял кошку одну снова.

Несмотря на то, что большинство кошек демонстрировали привязанность к своим хозяевам и беспокоились, когда их не было, во всех случаях животные не обращали никакого внимания на оставленные вещи. Исследователи считают, что кошкам необходимо более тесное взаимодействие со своим хозяином, чем просто запах, например, прикосновение или голос.