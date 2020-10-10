Ученые выявили простой способ понравиться кошкам — медленно моргать и щуриться

Всего было проведено два эксперимента. В первом, который проходил дома у 14 владельцев кошек, тестировали 21 животное. Владельцам объяснили, как замедлить моргание, а затем они на расстоянии одного метра от хвостатого пытались либо понравиться животному с помощью прищуривания глаз, либо ничего не делали. Так, животные чаще сужали глаза после медленного моргания своих хозяев.

Во втором эксперименте участвовали другие 24 кошки, а вместо хозяев для эксперимента нашли чужих для животных людей. Ученые проверяли, пойдут ли они навстречу незнакомцу. Как оказалось, кошки более склонны приближаться к незнакомому человеку после медленного моргания, чем когда они не встречаются взглядом вовсе.