Ученые из Великобритании рассказали о том, как можно наладить контакт с кошками, которые не отличаются дружелюбием, — медленно моргать и прищуриваться. Как считают исследователи, в подобном жесте есть что-то успокаивающее для животного. Результаты исследования опубликовали в Gizmodo.
Ученые выявили простой способ понравиться кошкам — медленно моргать и щуриться
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Фото: Shutterstock
Исследование показало, что кошки повторяют движение глаз своих владельцев и даже незнакомых людей, если таким образом установить с ними зрительный контакт. Они более активно взаимодействуют с моргнувшим человеком, чем с тем, кто смотрел нейтрально.
Всего было проведено два эксперимента. В первом, который проходил дома у 14 владельцев кошек, тестировали 21 животное. Владельцам объяснили, как замедлить моргание, а затем они на расстоянии одного метра от хвостатого пытались либо понравиться животному с помощью прищуривания глаз, либо ничего не делали. Так, животные чаще сужали глаза после медленного моргания своих хозяев.
Во втором эксперименте участвовали другие 24 кошки, а вместо хозяев для эксперимента нашли чужих для животных людей. Ученые проверяли, пойдут ли они навстречу незнакомцу. Как оказалось, кошки более склонны приближаться к незнакомому человеку после медленного моргания, чем когда они не встречаются взглядом вовсе.
Исследователи пришли к выводу, что медленное моргание расслабляет и успокаивает кошку, поскольку прямой зрительный контакт с людьми они могут воспринимать как угрозу.
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