Ученые СПбГУ первыми в России получили грант Цукерберга: кто они и на что потратят деньги основателя Facebook?

Хотя по первому образованию я физик, мне всегда нравилась биология. Когда-то мой папа, физик-ядерщик сказал, что без математики биология не сможет развиваться, и мне это запало в душу. В 1993 году я получила грант Национального института сельскохозяйственных исследований Франции и приглашение принять участие в одном из первых европейских геномных проектов: расшифровке генома бактерии Bacillus subtilis, или сенной палочки (из нее получают некоторые антибиотики). Тогда такой науки как биоинформатика еще не существовало, и геном этого организма делили между множеством лабораторий, попутно изобретая методы его чтения, соответствующие алгоритмы и протоколы. Результаты этой работы в 1997 году были опубликованы в журнале Nature.

«Тогда такой науки как биоинформатика еще не существовало, и геном организма делили между множеством лабораторий, попутно изобретая методы его чтения, соответствующие алгоритмы и протоколы»

Наш Центр в Санкт-Петербурге создавался российско-американским ученым Павлом Певзнером в Академическом университете в начале 2010-х на волне мегагрантов. Впоследствии мы перешли в СПбГУ. Изначально мы работали с очень специфическими данными ДНК, выделенной из единичных клеток (например бактерий). Это непросто, ведь обычно для анализа генома выделяют много клеток, из которых получают много ДНК и спокойно работают. Если нам надо проанализировать геном единичной клетки, то единственную молекулу ДНК приходится определенным лабораторным методом размножить, чтобы ее хватало для прочтения. Однако обработать эти данные ранние программы не могли, и в нашей лаборатории создали для этого специальный инструмент. Чтобы сделать его дружелюбным к пользователю меня и пригласили в Петербург. Ехала на полгода, а задержалась на много лет.

За годы нашей работы в центре мы приобрели известность практически на всех континентах. Мы участвовали в анализе геномов коронавируса пациентов сороковой больницы, изучали наши петербургские штаммы. Анализировали данные о клетках мозга, участвовали в сборке генома Mycobacterium tuberculosis (также известной как палочка Коха, возбудитель туберкулеза).

Говоря о гранте Чан — Цукерберга, хочется отметить один уникальный аспект. В гранте специально прописано условие: в научной группе, подающей на грант, должны быть женщины. Целью этого требования является поддержка женщин в науке и привлечение к этой теме особого внимания. У нас в лаборатории девушки есть, и их талант, знания, помогают нам вести исследования и, в том числе, помогли участвовать в этом конкурсе.